QCLS: Q

5.75 USD 0.65 (12.75%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do QCLS para hoje mudou para 12.75%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.16 e o mais alto foi 6.95.

Veja a dinâmica do par de moedas Q. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de QCLS hoje?

Hoje Q (QCLS) está avaliado em 5.75. O instrumento é negociado dentro de 5.16 - 6.95, o fechamento de ontem foi 5.10, e o volume de negociação atingiu 10128. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de QCLS em tempo real.

As ações de Q pagam dividendos?

Atualmente Q está avaliado em 5.75. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 27.78% e USD. Monitore os movimentos de QCLS no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de QCLS?

Você pode comprar ações de Q (QCLS) pelo preço atual 5.75. Ordens geralmente são executadas perto de 5.75 ou 6.05, enquanto 10128 e -6.20% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de QCLS no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de QCLS?

Investir em Q envolve considerar a faixa anual 3.81 - 6.95 e o preço atual 5.75. Muitos comparam 43.39% e 27.78% antes de enviar ordens em 5.75 ou 6.05. Estude as mudanças diárias de preço de QCLS no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Q?

O maior preço de Q (QCLS) no último ano foi 6.95. As ações oscilaram bastante dentro de 3.81 - 6.95, e a comparação com 5.10 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Q no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Q?

O menor preço de Q (QCLS) no ano foi 3.81. A comparação com o preço atual 5.75 e 3.81 - 6.95 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de QCLS em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de QCLS?

No passado Q passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 5.10 e 27.78% após os eventos corporativos.

Faixa diária
5.16 6.95
Faixa anual
3.81 6.95
Fechamento anterior
5.10
Open
6.13
Bid
5.75
Ask
6.05
Low
5.16
High
6.95
Volume
10.128 K
Mudança diária
12.75%
Mudança mensal
43.39%
Mudança de 6 meses
27.78%
Mudança anual
27.78%
04 outubro, sábado