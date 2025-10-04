- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
QCLS: Q
A taxa do QCLS para hoje mudou para 12.75%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.16 e o mais alto foi 6.95.
Veja a dinâmica do par de moedas Q. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de QCLS hoje?
Hoje Q (QCLS) está avaliado em 5.75. O instrumento é negociado dentro de 5.16 - 6.95, o fechamento de ontem foi 5.10, e o volume de negociação atingiu 10128. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de QCLS em tempo real.
As ações de Q pagam dividendos?
Atualmente Q está avaliado em 5.75. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 27.78% e USD. Monitore os movimentos de QCLS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de QCLS?
Você pode comprar ações de Q (QCLS) pelo preço atual 5.75. Ordens geralmente são executadas perto de 5.75 ou 6.05, enquanto 10128 e -6.20% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de QCLS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de QCLS?
Investir em Q envolve considerar a faixa anual 3.81 - 6.95 e o preço atual 5.75. Muitos comparam 43.39% e 27.78% antes de enviar ordens em 5.75 ou 6.05. Estude as mudanças diárias de preço de QCLS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Q?
O maior preço de Q (QCLS) no último ano foi 6.95. As ações oscilaram bastante dentro de 3.81 - 6.95, e a comparação com 5.10 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Q no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Q?
O menor preço de Q (QCLS) no ano foi 3.81. A comparação com o preço atual 5.75 e 3.81 - 6.95 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de QCLS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de QCLS?
No passado Q passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 5.10 e 27.78% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 5.10
- Open
- 6.13
- Bid
- 5.75
- Ask
- 6.05
- Low
- 5.16
- High
- 6.95
- Volume
- 10.128 K
- Mudança diária
- 12.75%
- Mudança mensal
- 43.39%
- Mudança de 6 meses
- 27.78%
- Mudança anual
- 27.78%