QCLS: Q
Le taux de change de QCLS a changé de 22.62% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.13 et à un maximum de 5.38.
Suivez la dynamique Q. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action QCLS aujourd'hui ?
L'action Q est cotée à 5.15 aujourd'hui. Elle se négocie dans 22.62%, a clôturé hier à 4.20 et son volume d'échange a atteint 2185. Le graphique en temps réel du cours de QCLS présente ces mises à jour.
L'action Q verse-t-elle des dividendes ?
Q est actuellement valorisé à 5.15. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 14.44% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de QCLS.
Comment acheter des actions QCLS ?
Vous pouvez acheter des actions Q au cours actuel de 5.15. Les ordres sont généralement placés à proximité de 5.15 ou de 5.45, le 2185 et le 22.33% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de QCLS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action QCLS ?
Investir dans Q implique de prendre en compte la fourchette annuelle 3.81 - 5.38 et le prix actuel 5.15. Beaucoup comparent 28.43% et 14.44% avant de passer des ordres à 5.15 ou 5.45. Consultez le graphique du cours de QCLS en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Q ?
Le cours le plus élevé de Q l'année dernière était 5.38. Au cours de 3.81 - 5.38, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 4.20 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Q sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Q ?
Le cours le plus bas de Q (QCLS) sur l'année a été 3.81. Sa comparaison avec 5.15 et 3.81 - 5.38 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de QCLS sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action QCLS a-t-elle été divisée ?
Q a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 4.20 et 14.44% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 4.20
- Ouverture
- 4.21
- Bid
- 5.15
- Ask
- 5.45
- Plus Bas
- 4.13
- Plus Haut
- 5.38
- Volume
- 2.185 K
- Changement quotidien
- 22.62%
- Changement Mensuel
- 28.43%
- Changement à 6 Mois
- 14.44%
- Changement Annuel
- 14.44%
- Act
-
- Fcst
- 207 K
- Prev
- 218 K
- Act
-
- Fcst
- 1.923 M
- Prev
- 1.926 M
- Act
-
- Fcst
- 2.5%
- Prev
- -1.3%