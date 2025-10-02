QuotazioniSezioni
Valute / QCLS
Tornare a Azioni

QCLS: Q

5.15 USD 0.95 (22.62%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio QCLS ha avuto una variazione del 22.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.13 e ad un massimo di 5.38.

Segui le dinamiche di Q. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni QCLS oggi?

Oggi le azioni Q sono prezzate a 5.15. Viene scambiato all'interno di 22.62%, la chiusura di ieri è stata 4.20 e il volume degli scambi ha raggiunto 2185. Il grafico dei prezzi in tempo reale di QCLS mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Q pagano dividendi?

Q è attualmente valutato a 5.15. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 14.44% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di QCLS.

Come acquistare azioni QCLS?

Puoi acquistare azioni Q al prezzo attuale di 5.15. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 5.15 o 5.45, mentre 2185 e 22.33% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di QCLS sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni QCLS?

Investire in Q implica considerare l'intervallo annuale 3.81 - 5.38 e il prezzo attuale 5.15. Molti confrontano 28.43% e 14.44% prima di effettuare ordini su 5.15 o 5.45. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di QCLS con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Q?

Il prezzo massimo di Q nell'ultimo anno è stato 5.38. All'interno di 3.81 - 5.38, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 4.20 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Q utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Q?

Il prezzo più basso di Q (QCLS) nel corso dell'anno è stato 3.81. Confrontandolo con gli attuali 5.15 e 3.81 - 5.38 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda QCLS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di QCLS?

Q ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 4.20 e 14.44%.

Intervallo Giornaliero
4.13 5.38
Intervallo Annuale
3.81 5.38
Chiusura Precedente
4.20
Apertura
4.21
Bid
5.15
Ask
5.45
Minimo
4.13
Massimo
5.38
Volume
2.185 K
Variazione giornaliera
22.62%
Variazione Mensile
28.43%
Variazione Semestrale
14.44%
Variazione Annuale
14.44%
02 ottobre, giovedì
12:30
USD
Richieste Iniziali di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
207 K
Prev
218 K
12:30
USD
Continue Richieste di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
1.923 M
Prev
1.926 M
14:00
USD
Ordini di Fabbrica m/m
Agire
Fcst
2.5%
Prev
-1.3%