QCLS: Q
Il tasso di cambio QCLS ha avuto una variazione del 22.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.13 e ad un massimo di 5.38.
Segui le dinamiche di Q. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni QCLS oggi?
Oggi le azioni Q sono prezzate a 5.15. Viene scambiato all'interno di 22.62%, la chiusura di ieri è stata 4.20 e il volume degli scambi ha raggiunto 2185. Il grafico dei prezzi in tempo reale di QCLS mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Q pagano dividendi?
Q è attualmente valutato a 5.15. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 14.44% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di QCLS.
Come acquistare azioni QCLS?
Puoi acquistare azioni Q al prezzo attuale di 5.15. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 5.15 o 5.45, mentre 2185 e 22.33% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di QCLS sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni QCLS?
Investire in Q implica considerare l'intervallo annuale 3.81 - 5.38 e il prezzo attuale 5.15. Molti confrontano 28.43% e 14.44% prima di effettuare ordini su 5.15 o 5.45. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di QCLS con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Q?
Il prezzo massimo di Q nell'ultimo anno è stato 5.38. All'interno di 3.81 - 5.38, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 4.20 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Q utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Q?
Il prezzo più basso di Q (QCLS) nel corso dell'anno è stato 3.81. Confrontandolo con gli attuali 5.15 e 3.81 - 5.38 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda QCLS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di QCLS?
Q ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 4.20 e 14.44%.
- Chiusura Precedente
- 4.20
- Apertura
- 4.21
- Bid
- 5.15
- Ask
- 5.45
- Minimo
- 4.13
- Massimo
- 5.38
- Volume
- 2.185 K
- Variazione giornaliera
- 22.62%
- Variazione Mensile
- 28.43%
- Variazione Semestrale
- 14.44%
- Variazione Annuale
- 14.44%
- Agire
-
- Fcst
- 207 K
- Prev
- 218 K
- Agire
-
- Fcst
- 1.923 M
- Prev
- 1.926 M
- Agire
-
- Fcst
- 2.5%
- Prev
- -1.3%