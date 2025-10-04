- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
QCLS: Q
El tipo de cambio de QCLS de hoy ha cambiado un 12.75%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.16, mientras que el máximo ha alcanzado 6.95.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Q. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de QCLS hoy?
Q (QCLS) se evalúa hoy en 5.75. El instrumento se negocia dentro de 5.16 - 6.95; el cierre de ayer ha sido 5.10 y el volumen comercial ha alcanzado 10128. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios QCLS en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Q?
Q se evalúa actualmente en 5.75. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 27.78% y USD. Monitoree los movimientos de QCLS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de QCLS?
Puede comprar acciones de Q (QCLS) al precio actual de 5.75. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 5.75 o 6.05, mientras que 10128 y -6.20% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de QCLS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de QCLS?
Invertir en Q implica tener en cuenta el rango anual 3.81 - 6.95 y el precio actual 5.75. Muchos comparan 43.39% y 27.78% antes de colocar órdenes en 5.75 o 6.05. Estudie los cambios diarios de precios de QCLS en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Q?
El precio más alto de Q (QCLS) en el último año ha sido 6.95. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 3.81 - 6.95, una comparación con 5.10 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Q en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Q?
El precio más bajo de Q (QCLS) para el año ha sido 3.81. La comparación con los actuales 5.75 y 3.81 - 6.95 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de QCLS en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de QCLS?
En el pasado, Q ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 5.10 y 27.78% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 5.10
- Open
- 6.13
- Bid
- 5.75
- Ask
- 6.05
- Low
- 5.16
- High
- 6.95
- Volumen
- 10.128 K
- Cambio diario
- 12.75%
- Cambio mensual
- 43.39%
- Cambio a 6 meses
- 27.78%
- Cambio anual
- 27.78%