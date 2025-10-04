KurseKategorien
Währungen / QCLS
Zurück zum Aktien

QCLS: Q

5.75 USD 0.65 (12.75%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von QCLS hat sich für heute um 12.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.16 bis zu einem Hoch von 6.95 gehandelt.

Verfolgen Sie die Q-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von QCLS heute?

Die Aktie von Q (QCLS) notiert heute bei 5.75. Sie wird innerhalb einer Spanne von 5.16 - 6.95 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 5.10 und das Handelsvolumen erreichte 10128. Das Live-Chart von QCLS zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie QCLS Dividenden?

Q wird derzeit mit 5.75 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 27.78% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von QCLS zu verfolgen.

Wie kaufe ich QCLS-Aktien?

Sie können Aktien von Q (QCLS) zum aktuellen Kurs von 5.75 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 5.75 oder 6.05 platziert, während 10128 und -6.20% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von QCLS auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in QCLS-Aktien?

Bei einer Investition in Q müssen die jährliche Spanne 3.81 - 6.95 und der aktuelle Kurs 5.75 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 43.39% und 27.78%, bevor sie Orders zu 5.75 oder 6.05 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von QCLS.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Q?

Der höchste Kurs von Q (QCLS) im vergangenen Jahr lag bei 6.95. Innerhalb von 3.81 - 6.95 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 5.10 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Q mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Q?

Der niedrigste Kurs von Q (QCLS) im Laufe des Jahres betrug 3.81. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 5.75 und der Spanne 3.81 - 6.95 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von QCLS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von QCLS statt?

Q hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 5.10 und 27.78% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
5.16 6.95
Jahresspanne
3.81 6.95
Vorheriger Schlusskurs
5.10
Eröffnung
6.13
Bid
5.75
Ask
6.05
Tief
5.16
Hoch
6.95
Volumen
10.128 K
Tagesänderung
12.75%
Monatsänderung
43.39%
6-Monatsänderung
27.78%
Jahresänderung
27.78%
04 Oktober, Samstag