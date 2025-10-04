- Übersicht
QCLS: Q
Der Wechselkurs von QCLS hat sich für heute um 12.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.16 bis zu einem Hoch von 6.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die Q-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von QCLS heute?
Die Aktie von Q (QCLS) notiert heute bei 5.75. Sie wird innerhalb einer Spanne von 5.16 - 6.95 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 5.10 und das Handelsvolumen erreichte 10128. Das Live-Chart von QCLS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie QCLS Dividenden?
Q wird derzeit mit 5.75 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 27.78% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von QCLS zu verfolgen.
Wie kaufe ich QCLS-Aktien?
Sie können Aktien von Q (QCLS) zum aktuellen Kurs von 5.75 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 5.75 oder 6.05 platziert, während 10128 und -6.20% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von QCLS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in QCLS-Aktien?
Bei einer Investition in Q müssen die jährliche Spanne 3.81 - 6.95 und der aktuelle Kurs 5.75 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 43.39% und 27.78%, bevor sie Orders zu 5.75 oder 6.05 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von QCLS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Q?
Der höchste Kurs von Q (QCLS) im vergangenen Jahr lag bei 6.95. Innerhalb von 3.81 - 6.95 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 5.10 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Q mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Q?
Der niedrigste Kurs von Q (QCLS) im Laufe des Jahres betrug 3.81. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 5.75 und der Spanne 3.81 - 6.95 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von QCLS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von QCLS statt?
Q hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 5.10 und 27.78% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.10
- Eröffnung
- 6.13
- Bid
- 5.75
- Ask
- 6.05
- Tief
- 5.16
- Hoch
- 6.95
- Volumen
- 10.128 K
- Tagesänderung
- 12.75%
- Monatsänderung
- 43.39%
- 6-Monatsänderung
- 27.78%
- Jahresänderung
- 27.78%