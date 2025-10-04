クォートセクション
通貨 / QCLS
株に戻る

QCLS: Q

5.75 USD 0.65 (12.75%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

QCLSの今日の為替レートは、12.75%変化しました。日中、通貨は1あたり5.16の安値と6.95の高値で取引されました。

Qダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

QCLS株の現在の価格は？

Qの株価は本日5.75です。5.16 - 6.95内で取引され、前日の終値は5.10、取引量は10128に達しました。QCLSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Qの株は配当を出しますか？

Qの現在の価格は5.75です。配当方針は会社によりますが、投資家は27.78%やUSDにも注目します。QCLSの動きはライブチャートで確認できます。

QCLS株を買う方法は？

Qの株は現在5.75で購入可能です。注文は通常5.75または6.05付近で行われ、10128や-6.20%が市場の動きを示します。QCLSの最新情報はライブチャートで確認できます。

QCLS株に投資する方法は？

Qへの投資では、年間の値幅3.81 - 6.95と現在の5.75を考慮します。注文は多くの場合5.75や6.05で行われる前に、43.39%や27.78%と比較されます。QCLSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Qの株の最高値は？

Qの過去1年の最高値は6.95でした。3.81 - 6.95内で株価は大きく変動し、5.10と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Qのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Qの株の最低値は？

Q(QCLS)の年間最安値は3.81でした。現在の5.75や3.81 - 6.95と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。QCLSの動きはライブチャートで確認できます。

QCLSの株式分割はいつ行われましたか？

Qは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、5.10、27.78%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
5.16 6.95
1年のレンジ
3.81 6.95
以前の終値
5.10
始値
6.13
買値
5.75
買値
6.05
安値
5.16
高値
6.95
出来高
10.128 K
1日の変化
12.75%
1ヶ月の変化
43.39%
6ヶ月の変化
27.78%
1年の変化
27.78%
04 10月, 土曜日