QCLS: Q
QCLSの今日の為替レートは、12.75%変化しました。日中、通貨は1あたり5.16の安値と6.95の高値で取引されました。
Qダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
QCLS株の現在の価格は？
Qの株価は本日5.75です。5.16 - 6.95内で取引され、前日の終値は5.10、取引量は10128に達しました。QCLSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Qの株は配当を出しますか？
Qの現在の価格は5.75です。配当方針は会社によりますが、投資家は27.78%やUSDにも注目します。QCLSの動きはライブチャートで確認できます。
QCLS株を買う方法は？
Qの株は現在5.75で購入可能です。注文は通常5.75または6.05付近で行われ、10128や-6.20%が市場の動きを示します。QCLSの最新情報はライブチャートで確認できます。
QCLS株に投資する方法は？
Qへの投資では、年間の値幅3.81 - 6.95と現在の5.75を考慮します。注文は多くの場合5.75や6.05で行われる前に、43.39%や27.78%と比較されます。QCLSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Qの株の最高値は？
Qの過去1年の最高値は6.95でした。3.81 - 6.95内で株価は大きく変動し、5.10と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Qのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Qの株の最低値は？
Q(QCLS)の年間最安値は3.81でした。現在の5.75や3.81 - 6.95と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。QCLSの動きはライブチャートで確認できます。
QCLSの株式分割はいつ行われましたか？
Qは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、5.10、27.78%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 5.10
- 始値
- 6.13
- 買値
- 5.75
- 買値
- 6.05
- 安値
- 5.16
- 高値
- 6.95
- 出来高
- 10.128 K
- 1日の変化
- 12.75%
- 1ヶ月の変化
- 43.39%
- 6ヶ月の変化
- 27.78%
- 1年の変化
- 27.78%