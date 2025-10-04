- Обзор рынка
QCLS: Q
Курс QCLS за сегодня изменился на 12.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.16, а максимальная — 6.95.
Следите за динамикой Q. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QCLS сегодня?
Q (QCLS) сегодня оценивается на уровне 5.75. Инструмент торгуется в пределах 5.16 - 6.95, вчерашнее закрытие составило 5.10, а торговый объем достиг 10128. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QCLS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Q?
Q в настоящее время оценивается в 5.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 27.78% и USD. Отслеживайте движения QCLS на графике в реальном времени.
Как купить акции QCLS?
Вы можете купить акции Q (QCLS) по текущей цене 5.75. Ордера обычно размещаются около 5.75 или 6.05, тогда как 10128 и -6.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QCLS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QCLS?
Инвестирование в Q предполагает учет годового диапазона 3.81 - 6.95 и текущей цены 5.75. Многие сравнивают 43.39% и 27.78% перед размещением ордеров на 5.75 или 6.05. Изучайте ежедневные изменения цены QCLS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Q?
Самая высокая цена Q (QCLS) за последний год составила 6.95. Акции заметно колебались в пределах 3.81 - 6.95, сравнение с 5.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Q на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Q?
Самая низкая цена Q (QCLS) за год составила 3.81. Сравнение с текущими 5.75 и 3.81 - 6.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QCLS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QCLS?
В прошлом Q проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.10 и 27.78% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 5.10
- Open
- 6.13
- Bid
- 5.75
- Ask
- 6.05
- Low
- 5.16
- High
- 6.95
- Объем
- 10.128 K
- Дневное изменение
- 12.75%
- Месячное изменение
- 43.39%
- 6-месячное изменение
- 27.78%
- Годовое изменение
- 27.78%