QCLN: First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
41.27 USD 0.89 (2.20%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do QCLN para hoje mudou para 2.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 40.50 e o mais alto foi 41.44.
Veja a dinâmica do par de moedas First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
QCLN Notícias
Faixa diária
40.50 41.44
Faixa anual
24.02 41.44
- Fechamento anterior
- 40.38
- Open
- 40.84
- Bid
- 41.27
- Ask
- 41.57
- Low
- 40.50
- High
- 41.44
- Volume
- 158
- Mudança diária
- 2.20%
- Mudança mensal
- 11.99%
- Mudança de 6 meses
- 44.50%
- Mudança anual
- 15.02%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh