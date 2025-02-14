通貨 / QCLN
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
QCLN: First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
41.27 USD 0.89 (2.20%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
QCLNの今日の為替レートは、2.20%変化しました。日中、通貨は1あたり40.50の安値と41.44の高値で取引されました。
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QCLN News
- Fed Likely to Cut Rate Today: 5 Clean Energy ETFs in Focus
- Elon Musk's Hits Back At Energy Secretary, Chris Wright With A Two-Word Reply After His 'Worthless' Wind And Solar Energy Remark - Invesco WilderHill Clean Energy ETF (ARCA:PBW), iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ:ICLN)
- ICLN's Surge Despite U.S. Rollbacks: Will It Last? (NASDAQ:ICLN)
- Inside The Recent Run of Clean Energy & EV ETFs
- Trump Administration Halts Solar, Wind Project Approvals—Clean Energy ETFs Drop - First Trust Global Wind Energy ETF (ARCA:FAN), iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ:ICLN)
- QCLN ETF: High Valuations In The Clean Tech Rally (NASDAQ:QCLN)
- Short-Term Energy Outlook, July 2025 (Commodity:CL1:COM)
- Is The Tide Turning Again In Favor Of Clean Energy Stocks?
- Shoppers Can Soon Fast-Charge EVs At Malls Thanks To Mercedes-Benz, Federal Realty Deal - Federal Realty Investment (NYSE:FRT), Mercedes-Benz Group (OTC:MBGAF)
- There And Back Again - A 2025 Market Story
- Gevo's Ethanol Plant Sale Cuts $3 Million From Annual Expenses - Gevo (NASDAQ:GEVO)
- QCLN: Tough Week For Clean Energy, Sell As Outlook Looks Bleak
- What's Going On With Rivian And Samsara Stock Today? - First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (NASDAQ:QCLN), Samsara (NYSE:IOT)
- Rivian Doubles Down On EV Innovation With Micromobility Spin-Off, Stock Gains - Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN)
- EU Clean Industrial Deal: Lowering Energy Bills Will Face Hurdles
- AI Generation Will Increase Power Demand Globally, Setting The Stage For Black Swan Event
- Strengthening U.S. Domestic Clean Energy Production Is Key To Reducing Tariff Shocks
- What's Going On With Lucid Stock Today? - Lucid Gr (NASDAQ:LCID)
1日のレンジ
40.50 41.44
1年のレンジ
24.02 41.44
- 以前の終値
- 40.38
- 始値
- 40.84
- 買値
- 41.27
- 買値
- 41.57
- 安値
- 40.50
- 高値
- 41.44
- 出来高
- 158
- 1日の変化
- 2.20%
- 1ヶ月の変化
- 11.99%
- 6ヶ月の変化
- 44.50%
- 1年の変化
- 15.02%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K