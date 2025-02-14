クォートセクション
通貨 / QCLN
QCLN: First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

41.27 USD 0.89 (2.20%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

QCLNの今日の為替レートは、2.20%変化しました。日中、通貨は1あたり40.50の安値と41.44の高値で取引されました。

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
40.50 41.44
1年のレンジ
24.02 41.44
以前の終値
40.38
始値
40.84
買値
41.27
買値
41.57
安値
40.50
高値
41.44
出来高
158
1日の変化
2.20%
1ヶ月の変化
11.99%
6ヶ月の変化
44.50%
1年の変化
15.02%
