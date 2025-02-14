КотировкиРазделы
QCLN: First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

41.56 USD 0.29 (0.70%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс QCLN за сегодня изменился на 0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.30, а максимальная — 41.65.

Следите за динамикой First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
41.30 41.65
Годовой диапазон
24.02 41.65
Предыдущее закрытие
41.27
Open
41.54
Bid
41.56
Ask
41.86
Low
41.30
High
41.65
Объем
127
Дневное изменение
0.70%
Месячное изменение
12.78%
6-месячное изменение
45.52%
Годовое изменение
15.83%
