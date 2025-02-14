Валюты / QCLN
QCLN: First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
41.56 USD 0.29 (0.70%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс QCLN за сегодня изменился на 0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.30, а максимальная — 41.65.
Следите за динамикой First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости QCLN
41.30 41.65
41.30 41.65
24.02 41.65
24.02 41.65
41.27
- 41.27
41.54
- 41.54
41.56
- 41.56
41.86
- 41.86
41.30
- 41.30
41.65
- 41.65
127
- 127
0.70%
- 0.70%
12.78%
- 12.78%
45.52%
- 45.52%
15.83%
- 15.83%
21 сентября, воскресенье