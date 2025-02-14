시세섹션
통화 / QCLN
주식로 돌아가기

QCLN: First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

41.56 USD 0.29 (0.70%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

QCLN 환율이 오늘 0.70%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 41.30이고 고가는 41.65이었습니다.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QCLN News

일일 변동 비율
41.30 41.65
년간 변동
24.02 41.65
이전 종가
41.27
시가
41.54
Bid
41.56
Ask
41.86
저가
41.30
고가
41.65
볼륨
127
일일 변동
0.70%
월 변동
12.78%
6개월 변동
45.52%
년간 변동율
15.83%
20 9월, 토요일