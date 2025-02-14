통화 / QCLN
QCLN: First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
41.56 USD 0.29 (0.70%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
QCLN 환율이 오늘 0.70%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 41.30이고 고가는 41.65이었습니다.
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
41.30 41.65
년간 변동
24.02 41.65
- 이전 종가
- 41.27
- 시가
- 41.54
- Bid
- 41.56
- Ask
- 41.86
- 저가
- 41.30
- 고가
- 41.65
- 볼륨
- 127
- 일일 변동
- 0.70%
- 월 변동
- 12.78%
- 6개월 변동
- 45.52%
- 년간 변동율
- 15.83%
20 9월, 토요일