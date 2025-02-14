QuotazioniSezioni
QCLN
QCLN: First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

41.56 USD 0.29 (0.70%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio QCLN ha avuto una variazione del 0.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 41.30 e ad un massimo di 41.65.

Segui le dinamiche di First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
41.30 41.65
Intervallo Annuale
24.02 41.65
Chiusura Precedente
41.27
Apertura
41.54
Bid
41.56
Ask
41.86
Minimo
41.30
Massimo
41.65
Volume
127
Variazione giornaliera
0.70%
Variazione Mensile
12.78%
Variazione Semestrale
45.52%
Variazione Annuale
15.83%
