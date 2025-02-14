Valute / QCLN
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
QCLN: First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
41.56 USD 0.29 (0.70%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio QCLN ha avuto una variazione del 0.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 41.30 e ad un massimo di 41.65.
Segui le dinamiche di First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QCLN News
- Fed Likely to Cut Rate Today: 5 Clean Energy ETFs in Focus
- Elon Musk's Hits Back At Energy Secretary, Chris Wright With A Two-Word Reply After His 'Worthless' Wind And Solar Energy Remark - Invesco WilderHill Clean Energy ETF (ARCA:PBW), iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ:ICLN)
- ICLN's Surge Despite U.S. Rollbacks: Will It Last? (NASDAQ:ICLN)
- Inside The Recent Run of Clean Energy & EV ETFs
- Trump Administration Halts Solar, Wind Project Approvals—Clean Energy ETFs Drop - First Trust Global Wind Energy ETF (ARCA:FAN), iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ:ICLN)
- QCLN ETF: High Valuations In The Clean Tech Rally (NASDAQ:QCLN)
- Short-Term Energy Outlook, July 2025 (Commodity:CL1:COM)
- Is The Tide Turning Again In Favor Of Clean Energy Stocks?
- Shoppers Can Soon Fast-Charge EVs At Malls Thanks To Mercedes-Benz, Federal Realty Deal - Federal Realty Investment (NYSE:FRT), Mercedes-Benz Group (OTC:MBGAF)
- There And Back Again - A 2025 Market Story
- Gevo's Ethanol Plant Sale Cuts $3 Million From Annual Expenses - Gevo (NASDAQ:GEVO)
- QCLN: Tough Week For Clean Energy, Sell As Outlook Looks Bleak
- What's Going On With Rivian And Samsara Stock Today? - First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (NASDAQ:QCLN), Samsara (NYSE:IOT)
- Rivian Doubles Down On EV Innovation With Micromobility Spin-Off, Stock Gains - Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN)
- EU Clean Industrial Deal: Lowering Energy Bills Will Face Hurdles
- AI Generation Will Increase Power Demand Globally, Setting The Stage For Black Swan Event
- Strengthening U.S. Domestic Clean Energy Production Is Key To Reducing Tariff Shocks
- What's Going On With Lucid Stock Today? - Lucid Gr (NASDAQ:LCID)
Intervallo Giornaliero
41.30 41.65
Intervallo Annuale
24.02 41.65
- Chiusura Precedente
- 41.27
- Apertura
- 41.54
- Bid
- 41.56
- Ask
- 41.86
- Minimo
- 41.30
- Massimo
- 41.65
- Volume
- 127
- Variazione giornaliera
- 0.70%
- Variazione Mensile
- 12.78%
- Variazione Semestrale
- 45.52%
- Variazione Annuale
- 15.83%
21 settembre, domenica