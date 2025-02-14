报价部分
货币 / QCLN
QCLN: First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

41.56 USD 0.29 (0.70%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日QCLN汇率已更改0.70%。当日，交易品种以低点41.30和高点41.65进行交易。

关注First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
41.30 41.65
年范围
24.02 41.65
前一天收盘价
41.27
开盘价
41.54
卖价
41.56
买价
41.86
最低价
41.30
最高价
41.65
交易量
127
日变化
0.70%
月变化
12.78%
6个月变化
45.52%
年变化
15.83%
21 九月, 星期日