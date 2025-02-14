货币 / QCLN
QCLN: First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
41.56 USD 0.29 (0.70%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日QCLN汇率已更改0.70%。当日，交易品种以低点41.30和高点41.65进行交易。
关注First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
QCLN新闻
- Fed Likely to Cut Rate Today: 5 Clean Energy ETFs in Focus
- Elon Musk's Hits Back At Energy Secretary, Chris Wright With A Two-Word Reply After His 'Worthless' Wind And Solar Energy Remark - Invesco WilderHill Clean Energy ETF (ARCA:PBW), iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ:ICLN)
- ICLN's Surge Despite U.S. Rollbacks: Will It Last? (NASDAQ:ICLN)
- Inside The Recent Run of Clean Energy & EV ETFs
- Trump Administration Halts Solar, Wind Project Approvals—Clean Energy ETFs Drop - First Trust Global Wind Energy ETF (ARCA:FAN), iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ:ICLN)
- QCLN ETF: High Valuations In The Clean Tech Rally (NASDAQ:QCLN)
- Short-Term Energy Outlook, July 2025 (Commodity:CL1:COM)
- Is The Tide Turning Again In Favor Of Clean Energy Stocks?
- Shoppers Can Soon Fast-Charge EVs At Malls Thanks To Mercedes-Benz, Federal Realty Deal - Federal Realty Investment (NYSE:FRT), Mercedes-Benz Group (OTC:MBGAF)
- There And Back Again - A 2025 Market Story
- Gevo's Ethanol Plant Sale Cuts $3 Million From Annual Expenses - Gevo (NASDAQ:GEVO)
- QCLN: Tough Week For Clean Energy, Sell As Outlook Looks Bleak
- What's Going On With Rivian And Samsara Stock Today? - First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (NASDAQ:QCLN), Samsara (NYSE:IOT)
- Rivian Doubles Down On EV Innovation With Micromobility Spin-Off, Stock Gains - Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN)
- EU Clean Industrial Deal: Lowering Energy Bills Will Face Hurdles
- AI Generation Will Increase Power Demand Globally, Setting The Stage For Black Swan Event
- Strengthening U.S. Domestic Clean Energy Production Is Key To Reducing Tariff Shocks
- What's Going On With Lucid Stock Today? - Lucid Gr (NASDAQ:LCID)
日范围
41.30 41.65
年范围
24.02 41.65
- 前一天收盘价
- 41.27
- 开盘价
- 41.54
- 卖价
- 41.56
- 买价
- 41.86
- 最低价
- 41.30
- 最高价
- 41.65
- 交易量
- 127
- 日变化
- 0.70%
- 月变化
- 12.78%
- 6个月变化
- 45.52%
- 年变化
- 15.83%
21 九月, 星期日