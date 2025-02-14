Währungen / QCLN
QCLN: First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
41.30 USD 0.03 (0.07%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von QCLN hat sich für heute um 0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.30 bis zu einem Hoch von 41.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
QCLN News
Tagesspanne
41.30 41.64
Jahresspanne
24.02 41.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 41.27
- Eröffnung
- 41.54
- Bid
- 41.30
- Ask
- 41.60
- Tief
- 41.30
- Hoch
- 41.64
- Volumen
- 92
- Tagesänderung
- 0.07%
- Monatsänderung
- 12.08%
- 6-Monatsänderung
- 44.61%
- Jahresänderung
- 15.11%
