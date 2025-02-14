CotationsSections
QCLN: First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

41.56 USD 0.29 (0.70%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de QCLN a changé de 0.70% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 41.30 et à un maximum de 41.65.

Suivez la dynamique First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
41.30 41.65
Range Annuel
24.02 41.65
Clôture Précédente
41.27
Ouverture
41.54
Bid
41.56
Ask
41.86
Plus Bas
41.30
Plus Haut
41.65
Volume
127
Changement quotidien
0.70%
Changement Mensuel
12.78%
Changement à 6 Mois
45.52%
Changement Annuel
15.83%
