Devises / QCLN
QCLN: First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
41.56 USD 0.29 (0.70%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de QCLN a changé de 0.70% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 41.30 et à un maximum de 41.65.
Suivez la dynamique First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
QCLN Nouvelles
- Fed Likely to Cut Rate Today: 5 Clean Energy ETFs in Focus
- Elon Musk's Hits Back At Energy Secretary, Chris Wright With A Two-Word Reply After His 'Worthless' Wind And Solar Energy Remark - Invesco WilderHill Clean Energy ETF (ARCA:PBW), iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ:ICLN)
- ICLN's Surge Despite U.S. Rollbacks: Will It Last? (NASDAQ:ICLN)
- Inside The Recent Run of Clean Energy & EV ETFs
- Trump Administration Halts Solar, Wind Project Approvals—Clean Energy ETFs Drop - First Trust Global Wind Energy ETF (ARCA:FAN), iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ:ICLN)
- QCLN ETF: High Valuations In The Clean Tech Rally (NASDAQ:QCLN)
- Short-Term Energy Outlook, July 2025 (Commodity:CL1:COM)
- Is The Tide Turning Again In Favor Of Clean Energy Stocks?
- Shoppers Can Soon Fast-Charge EVs At Malls Thanks To Mercedes-Benz, Federal Realty Deal - Federal Realty Investment (NYSE:FRT), Mercedes-Benz Group (OTC:MBGAF)
- There And Back Again - A 2025 Market Story
- Gevo's Ethanol Plant Sale Cuts $3 Million From Annual Expenses - Gevo (NASDAQ:GEVO)
- QCLN: Tough Week For Clean Energy, Sell As Outlook Looks Bleak
- What's Going On With Rivian And Samsara Stock Today? - First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (NASDAQ:QCLN), Samsara (NYSE:IOT)
- Rivian Doubles Down On EV Innovation With Micromobility Spin-Off, Stock Gains - Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN)
- EU Clean Industrial Deal: Lowering Energy Bills Will Face Hurdles
- AI Generation Will Increase Power Demand Globally, Setting The Stage For Black Swan Event
- Strengthening U.S. Domestic Clean Energy Production Is Key To Reducing Tariff Shocks
- What's Going On With Lucid Stock Today? - Lucid Gr (NASDAQ:LCID)
Range quotidien
41.30 41.65
Range Annuel
24.02 41.65
- Clôture Précédente
- 41.27
- Ouverture
- 41.54
- Bid
- 41.56
- Ask
- 41.86
- Plus Bas
- 41.30
- Plus Haut
- 41.65
- Volume
- 127
- Changement quotidien
- 0.70%
- Changement Mensuel
- 12.78%
- Changement à 6 Mois
- 45.52%
- Changement Annuel
- 15.83%
20 septembre, samedi