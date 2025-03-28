Moedas / PUK
PUK: Prudential Public Limited Company
27.81 USD 0.74 (2.73%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PUK para hoje mudou para 2.73%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.68 e o mais alto foi 28.04.
Veja a dinâmica do par de moedas Prudential Public Limited Company. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PUK Notícias
- Prudential plc transfere sede registrada para Old Bailey em Londres
- AEG vs. PUK: Which Stock Is the Better Value Option?
- Prudential Public Ltd stock hits 52-week high at 27.52 USD
- Prudential publishes 2025 half year report and makes it available to shareholders
- Prudential: I Prefer Other Insurance Companies (NYSE:PUK)
- Prudential announces first interim dividend of 7.71 cents per share
- Stock Market Today: Stocks sink after Trump threatens Fed, overseas tech regulation
- Prudential Public Ltd stock hits 52-week high at 26.98 USD
- Hartford International Equity Fund Q2 2025 Commentary
- Prudential Public Ltd stock hits 52-week high at 26.1 USD
- Prudential stock hits 52-week high at 25.58 USD
- Franklin Mutual International Value Fund Q2 2025 Commentary
- Prudential (PUK) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
- Franklin Mutual Global Discovery Fund Q2 2025 Commentary
- Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Prudential stock hits 52-week high at 24.81 USD
- Steven Cress' Top 10 Stocks For H2 2025
- prudential plc stock hits 52-week high at 24.55 usd
- Prudential stock hits 52-week high at $23.49 amid strong yearly gains
- Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Q1 2025 Shareholder Letter (Mutual Fund:DODEX)
- Prudential plc: A Contender To Add To My Portfolio, But Not During This Volatility (PUK)
- McKesson In Huge Group New To IBD 50: Check Out Which Stocks Just Came On – And Off – IBD's Top Stock Screens
- Gold Miner Agnico Eagle Hits Record High: See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
Faixa diária
27.68 28.04
Faixa anual
14.39 28.24
- Fechamento anterior
- 27.07
- Open
- 27.70
- Bid
- 27.81
- Ask
- 28.11
- Low
- 27.68
- High
- 28.04
- Volume
- 2.370 K
- Mudança diária
- 2.73%
- Mudança mensal
- 6.31%
- Mudança de 6 meses
- 30.44%
- Mudança anual
- 49.60%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh