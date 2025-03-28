통화 / PUK
PUK: Prudential Public Limited Company
27.54 USD 0.58 (2.06%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PUK 환율이 오늘 -2.06%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 27.45이고 고가는 27.68이었습니다.
Prudential Public Limited Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
27.45 27.68
년간 변동
14.39 28.24
- 이전 종가
- 28.12
- 시가
- 27.45
- Bid
- 27.54
- Ask
- 27.84
- 저가
- 27.45
- 고가
- 27.68
- 볼륨
- 1.514 K
- 일일 변동
- -2.06%
- 월 변동
- 5.28%
- 6개월 변동
- 29.17%
- 년간 변동율
- 48.14%
