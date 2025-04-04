Währungen / PUK
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PUK: Prudential Public Limited Company
28.12 USD 0.31 (1.11%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PUK hat sich für heute um 1.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.93 bis zu einem Hoch von 28.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Prudential Public Limited Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PUK News
- Prudential plc verlegt Firmensitz nach Old Bailey in London
- AEG vs. PUK: Which Stock Is the Better Value Option?
- Prudential legt Referenzpreis für Aktiendividenden-Programm auf 13,42 USD fest
- Prudential Public Ltd stock hits 52-week high at 27.52 USD
- Prudential publishes 2025 half year report and makes it available to shareholders
- Prudential: I Prefer Other Insurance Companies (NYSE:PUK)
- Prudential announces first interim dividend of 7.71 cents per share
- Stock Market Today: Stocks sink after Trump threatens Fed, overseas tech regulation
- Prudential Public Ltd stock hits 52-week high at 26.98 USD
- Hartford International Equity Fund Q2 2025 Commentary
- Prudential Public Ltd stock hits 52-week high at 26.1 USD
- Prudential stock hits 52-week high at 25.58 USD
- Franklin Mutual International Value Fund Q2 2025 Commentary
- Prudential (PUK) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
- Franklin Mutual Global Discovery Fund Q2 2025 Commentary
- Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Prudential stock hits 52-week high at 24.81 USD
- Steven Cress' Top 10 Stocks For H2 2025
- prudential plc stock hits 52-week high at 24.55 usd
- Prudential stock hits 52-week high at $23.49 amid strong yearly gains
- Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Q1 2025 Shareholder Letter (Mutual Fund:DODEX)
- Prudential plc: A Contender To Add To My Portfolio, But Not During This Volatility (PUK)
- McKesson In Huge Group New To IBD 50: Check Out Which Stocks Just Came On – And Off – IBD's Top Stock Screens
Tagesspanne
27.93 28.15
Jahresspanne
14.39 28.24
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.81
- Eröffnung
- 28.09
- Bid
- 28.12
- Ask
- 28.42
- Tief
- 27.93
- Hoch
- 28.15
- Volumen
- 2.077 K
- Tagesänderung
- 1.11%
- Monatsänderung
- 7.49%
- 6-Monatsänderung
- 31.89%
- Jahresänderung
- 51.26%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K