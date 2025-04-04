KurseKategorien
PUK: Prudential Public Limited Company

28.12 USD 0.31 (1.11%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PUK hat sich für heute um 1.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.93 bis zu einem Hoch von 28.15 gehandelt.

Verfolgen Sie die Prudential Public Limited Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
27.93 28.15
Jahresspanne
14.39 28.24
Vorheriger Schlusskurs
27.81
Eröffnung
28.09
Bid
28.12
Ask
28.42
Tief
27.93
Hoch
28.15
Volumen
2.077 K
Tagesänderung
1.11%
Monatsänderung
7.49%
6-Monatsänderung
31.89%
Jahresänderung
51.26%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
