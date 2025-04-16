CotizacionesSecciones
PUK: Prudential Public Limited Company

27.81 USD 0.74 (2.73%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PUK de hoy ha cambiado un 2.73%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 27.68, mientras que el máximo ha alcanzado 28.04.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Prudential Public Limited Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
27.68 28.04
Rango anual
14.39 28.24
Cierres anteriores
27.07
Open
27.70
Bid
27.81
Ask
28.11
Low
27.68
High
28.04
Volumen
2.370 K
Cambio diario
2.73%
Cambio mensual
6.31%
Cambio a 6 meses
30.44%
Cambio anual
49.60%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B