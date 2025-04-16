Divisas / PUK
PUK: Prudential Public Limited Company
27.81 USD 0.74 (2.73%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PUK de hoy ha cambiado un 2.73%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 27.68, mientras que el máximo ha alcanzado 28.04.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Prudential Public Limited Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PUK News
- Prudential plc traslada su sede registrada a Old Bailey en Londres
- AEG vs. PUK: Which Stock Is the Better Value Option?
- Prudential fija el precio de referencia de las acciones en 13,42 dólares para su programa de dividendos
- La acción de Prudential Public Ltd alcanza un máximo de 52 semanas a 27,52 USD
- Prudential publishes 2025 half year report and makes it available to shareholders
- Prudential: I Prefer Other Insurance Companies (NYSE:PUK)
- Prudential announces first interim dividend of 7.71 cents per share
- Stock Market Today: Stocks sink after Trump threatens Fed, overseas tech regulation
- Prudential Public Ltd stock hits 52-week high at 26.98 USD
- Hartford International Equity Fund Q2 2025 Commentary
- Prudential Public Ltd stock hits 52-week high at 26.1 USD
- Prudential stock hits 52-week high at 25.58 USD
- Franklin Mutual International Value Fund Q2 2025 Commentary
- Prudential (PUK) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
- Franklin Mutual Global Discovery Fund Q2 2025 Commentary
- Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Prudential stock hits 52-week high at 24.81 USD
- Steven Cress' Top 10 Stocks For H2 2025
- prudential plc stock hits 52-week high at 24.55 usd
- Prudential stock hits 52-week high at $23.49 amid strong yearly gains
- Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Q1 2025 Shareholder Letter (Mutual Fund:DODEX)
Rango diario
27.68 28.04
Rango anual
14.39 28.24
- Cierres anteriores
- 27.07
- Open
- 27.70
- Bid
- 27.81
- Ask
- 28.11
- Low
- 27.68
- High
- 28.04
- Volumen
- 2.370 K
- Cambio diario
- 2.73%
- Cambio mensual
- 6.31%
- Cambio a 6 meses
- 30.44%
- Cambio anual
- 49.60%
