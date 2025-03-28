КотировкиРазделы
Валюты / PUK
PUK: Prudential Public Limited Company

27.07 USD 1.01 (3.60%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PUK за сегодня изменился на -3.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.95, а максимальная — 27.60.

Следите за динамикой Prudential Public Limited Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости PUK

Дневной диапазон
26.95 27.60
Годовой диапазон
14.39 28.24
Предыдущее закрытие
28.08
Open
27.56
Bid
27.07
Ask
27.37
Low
26.95
High
27.60
Объем
2.811 K
Дневное изменение
-3.60%
Месячное изменение
3.48%
6-месячное изменение
26.97%
Годовое изменение
45.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.