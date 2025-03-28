Валюты / PUK
PUK: Prudential Public Limited Company
27.07 USD 1.01 (3.60%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PUK за сегодня изменился на -3.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.95, а максимальная — 27.60.
Следите за динамикой Prudential Public Limited Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PUK
- Prudential plc переносит зарегистрированный офис на Олд-Бейли в Лондоне
- AEG vs. PUK: Which Stock Is the Better Value Option?
- Prudential Public Ltd stock hits 52-week high at 27.52 USD
- Prudential publishes 2025 half year report and makes it available to shareholders
- Prudential: I Prefer Other Insurance Companies (NYSE:PUK)
- Prudential announces first interim dividend of 7.71 cents per share
- Stock Market Today: Stocks sink after Trump threatens Fed, overseas tech regulation
- Prudential Public Ltd stock hits 52-week high at 26.98 USD
- Hartford International Equity Fund Q2 2025 Commentary
- Prudential Public Ltd stock hits 52-week high at 26.1 USD
- Prudential stock hits 52-week high at 25.58 USD
- Franklin Mutual International Value Fund Q2 2025 Commentary
- Prudential (PUK) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
- Franklin Mutual Global Discovery Fund Q2 2025 Commentary
- Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Prudential stock hits 52-week high at 24.81 USD
- Steven Cress' Top 10 Stocks For H2 2025
- prudential plc stock hits 52-week high at 24.55 usd
- Prudential stock hits 52-week high at $23.49 amid strong yearly gains
- Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Q1 2025 Shareholder Letter (Mutual Fund:DODEX)
- Prudential plc: A Contender To Add To My Portfolio, But Not During This Volatility (PUK)
- McKesson In Huge Group New To IBD 50: Check Out Which Stocks Just Came On – And Off – IBD's Top Stock Screens
- Gold Miner Agnico Eagle Hits Record High: See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
Дневной диапазон
26.95 27.60
Годовой диапазон
14.39 28.24
- Предыдущее закрытие
- 28.08
- Open
- 27.56
- Bid
- 27.07
- Ask
- 27.37
- Low
- 26.95
- High
- 27.60
- Объем
- 2.811 K
- Дневное изменение
- -3.60%
- Месячное изменение
- 3.48%
- 6-месячное изменение
- 26.97%
- Годовое изменение
- 45.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.