PTLC: Pacer Fund Trust Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
54.36 USD 0.32 (0.59%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PTLC para hoje mudou para 0.59%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 54.19 e o mais alto foi 54.54.
Veja a dinâmica do par de moedas Pacer Fund Trust Pacer Trendpilot US Large Cap ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PTLC Notícias
Faixa diária
54.19 54.54
Faixa anual
47.19 55.89
- Fechamento anterior
- 54.04
- Open
- 54.27
- Bid
- 54.36
- Ask
- 54.66
- Low
- 54.19
- High
- 54.54
- Volume
- 382
- Mudança diária
- 0.59%
- Mudança mensal
- 4.06%
- Mudança de 6 meses
- 5.99%
- Mudança anual
- 3.44%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh