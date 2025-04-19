Devises / PTLC
PTLC: Pacer Fund Trust Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
54.60 USD 0.24 (0.44%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PTLC a changé de 0.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 54.34 et à un maximum de 54.65.
Suivez la dynamique Pacer Fund Trust Pacer Trendpilot US Large Cap ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
PTLC Nouvelles
Range quotidien
54.34 54.65
Range Annuel
47.19 55.89
- Clôture Précédente
- 54.36
- Ouverture
- 54.48
- Bid
- 54.60
- Ask
- 54.90
- Plus Bas
- 54.34
- Plus Haut
- 54.65
- Volume
- 402
- Changement quotidien
- 0.44%
- Changement Mensuel
- 4.52%
- Changement à 6 Mois
- 6.45%
- Changement Annuel
- 3.90%
20 septembre, samedi