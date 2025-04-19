货币 / PTLC
PTLC: Pacer Fund Trust Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
54.04 USD 0.12 (0.22%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PTLC汇率已更改-0.22%。当日，交易品种以低点53.70和高点54.39进行交易。
关注Pacer Fund Trust Pacer Trendpilot US Large Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PTLC新闻
日范围
53.70 54.39
年范围
47.19 55.89
- 前一天收盘价
- 54.16
- 开盘价
- 54.18
- 卖价
- 54.04
- 买价
- 54.34
- 最低价
- 53.70
- 最高价
- 54.39
- 交易量
- 326
- 日变化
- -0.22%
- 月变化
- 3.45%
- 6个月变化
- 5.36%
- 年变化
- 2.84%
