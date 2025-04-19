Валюты / PTLC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PTLC: Pacer Fund Trust Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
54.16 USD 0.06 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PTLC за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.09, а максимальная — 54.30.
Следите за динамикой Pacer Fund Trust Pacer Trendpilot US Large Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PTLC
- ADPV: When Market Timing Works (NYSEARCA:ADPV)
- RPAR: Tactical ETF With A Very Long-Term Strategy (NYSEARCA:RPAR)
- Only 6 Broad ETFs Are Down This Year — Here's Their Cardinal Sin
- CGBL: Multi-Asset ETF With A Good Start (NYSEARCA:CGBL)
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- HTUS: This Market Timing ETF Still Has To Prove Itself
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Q2 2025 Equity Market Outlook
Дневной диапазон
54.09 54.30
Годовой диапазон
47.19 55.89
- Предыдущее закрытие
- 54.22
- Open
- 54.30
- Bid
- 54.16
- Ask
- 54.46
- Low
- 54.09
- High
- 54.30
- Объем
- 278
- Дневное изменение
- -0.11%
- Месячное изменение
- 3.68%
- 6-месячное изменение
- 5.60%
- Годовое изменение
- 3.06%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.