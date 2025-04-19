통화 / PTLC
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
PTLC: Pacer Fund Trust Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
54.60 USD 0.24 (0.44%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PTLC 환율이 오늘 0.44%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 54.34이고 고가는 54.65이었습니다.
Pacer Fund Trust Pacer Trendpilot US Large Cap ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PTLC News
- ADPV: When Market Timing Works (NYSEARCA:ADPV)
- RPAR: Tactical ETF With A Very Long-Term Strategy (NYSEARCA:RPAR)
- Only 6 Broad ETFs Are Down This Year — Here's Their Cardinal Sin
- CGBL: Multi-Asset ETF With A Good Start (NYSEARCA:CGBL)
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- HTUS: This Market Timing ETF Still Has To Prove Itself
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Q2 2025 Equity Market Outlook
일일 변동 비율
54.34 54.65
년간 변동
47.19 55.89
- 이전 종가
- 54.36
- 시가
- 54.48
- Bid
- 54.60
- Ask
- 54.90
- 저가
- 54.34
- 고가
- 54.65
- 볼륨
- 402
- 일일 변동
- 0.44%
- 월 변동
- 4.52%
- 6개월 변동
- 6.45%
- 년간 변동율
- 3.90%
20 9월, 토요일