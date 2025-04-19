Valute / PTLC
PTLC: Pacer Fund Trust Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
54.60 USD 0.24 (0.44%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PTLC ha avuto una variazione del 0.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 54.34 e ad un massimo di 54.65.
Segui le dinamiche di Pacer Fund Trust Pacer Trendpilot US Large Cap ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
PTLC News
Intervallo Giornaliero
54.34 54.65
Intervallo Annuale
47.19 55.89
- Chiusura Precedente
- 54.36
- Apertura
- 54.48
- Bid
- 54.60
- Ask
- 54.90
- Minimo
- 54.34
- Massimo
- 54.65
- Volume
- 402
- Variazione giornaliera
- 0.44%
- Variazione Mensile
- 4.52%
- Variazione Semestrale
- 6.45%
- Variazione Annuale
- 3.90%
21 settembre, domenica