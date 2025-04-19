Währungen / PTLC
PTLC: Pacer Fund Trust Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
54.52 USD 0.16 (0.29%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PTLC hat sich für heute um 0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 54.34 bis zu einem Hoch von 54.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pacer Fund Trust Pacer Trendpilot US Large Cap ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PTLC News
Tagesspanne
54.34 54.53
Jahresspanne
47.19 55.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 54.36
- Eröffnung
- 54.48
- Bid
- 54.52
- Ask
- 54.82
- Tief
- 54.34
- Hoch
- 54.53
- Volumen
- 337
- Tagesänderung
- 0.29%
- Monatsänderung
- 4.36%
- 6-Monatsänderung
- 6.30%
- Jahresänderung
- 3.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K