通貨 / PTLC
PTLC: Pacer Fund Trust Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

54.36 USD 0.32 (0.59%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PTLCの今日の為替レートは、0.59%変化しました。日中、通貨は1あたり54.19の安値と54.54の高値で取引されました。

Pacer Fund Trust Pacer Trendpilot US Large Cap ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
54.19 54.54
1年のレンジ
47.19 55.89
以前の終値
54.04
始値
54.27
買値
54.36
買値
54.66
安値
54.19
高値
54.54
出来高
382
1日の変化
0.59%
1ヶ月の変化
4.06%
6ヶ月の変化
5.99%
1年の変化
3.44%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K