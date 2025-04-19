通貨 / PTLC
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
PTLC: Pacer Fund Trust Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
54.36 USD 0.32 (0.59%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PTLCの今日の為替レートは、0.59%変化しました。日中、通貨は1あたり54.19の安値と54.54の高値で取引されました。
Pacer Fund Trust Pacer Trendpilot US Large Cap ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PTLC News
- ADPV: When Market Timing Works (NYSEARCA:ADPV)
- RPAR: Tactical ETF With A Very Long-Term Strategy (NYSEARCA:RPAR)
- Only 6 Broad ETFs Are Down This Year — Here's Their Cardinal Sin
- CGBL: Multi-Asset ETF With A Good Start (NYSEARCA:CGBL)
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- HTUS: This Market Timing ETF Still Has To Prove Itself
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Q2 2025 Equity Market Outlook
1日のレンジ
54.19 54.54
1年のレンジ
47.19 55.89
- 以前の終値
- 54.04
- 始値
- 54.27
- 買値
- 54.36
- 買値
- 54.66
- 安値
- 54.19
- 高値
- 54.54
- 出来高
- 382
- 1日の変化
- 0.59%
- 1ヶ月の変化
- 4.06%
- 6ヶ月の変化
- 5.99%
- 1年の変化
- 3.44%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K