PNW: Pinnacle West Capital Corporation
85.51 USD 0.65 (0.75%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PNW para hoje mudou para -0.75%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 85.32 e o mais alto foi 85.81.
Veja a dinâmica do par de moedas Pinnacle West Capital Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
85.32 85.81
Faixa anual
81.47 96.50
- Fechamento anterior
- 86.16
- Open
- 85.50
- Bid
- 85.51
- Ask
- 85.81
- Low
- 85.32
- High
- 85.81
- Volume
- 143
- Mudança diária
- -0.75%
- Mudança mensal
- -4.08%
- Mudança de 6 meses
- -10.12%
- Mudança anual
- -4.17%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh