PNW: Pinnacle West Capital Corporation

86.16 USD 0.25 (0.29%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PNW de hoy ha cambiado un 0.29%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 85.85, mientras que el máximo ha alcanzado 86.85.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Pinnacle West Capital Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

PNW News

Rango diario
85.85 86.85
Rango anual
81.47 96.50
Cierres anteriores
85.91
Open
86.50
Bid
86.16
Ask
86.46
Low
85.85
High
86.85
Volumen
821
Cambio diario
0.29%
Cambio mensual
-3.35%
Cambio a 6 meses
-9.44%
Cambio anual
-3.44%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B