PNW: Pinnacle West Capital Corporation

85.91 USD 1.52 (1.74%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PNW за сегодня изменился на -1.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 85.79, а максимальная — 87.24.

Следите за динамикой Pinnacle West Capital Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости PNW

Дневной диапазон
85.79 87.24
Годовой диапазон
81.47 96.50
Предыдущее закрытие
87.43
Open
87.12
Bid
85.91
Ask
86.21
Low
85.79
High
87.24
Объем
1.390 K
Дневное изменение
-1.74%
Месячное изменение
-3.63%
6-месячное изменение
-9.70%
Годовое изменение
-3.72%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.