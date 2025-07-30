Валюты / PNW
PNW: Pinnacle West Capital Corporation
85.91 USD 1.52 (1.74%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PNW за сегодня изменился на -1.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 85.79, а максимальная — 87.24.
Следите за динамикой Pinnacle West Capital Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PNW
- Duke Energy назначает Джеффри Гулднера в совет директоров
- NWE vs. PNW: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- This Lululemon Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Lululemon Athletica (NASDAQ:LULU), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- Pinnacle West Capital stock price target lowered to $109 by Jefferies
- Mizuho downgrades Pinnacle West Capital stock on regulatory lag concerns
- Pinnacle West Benefits From Investments & Expanding Customer Base
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- FUTY ETF: Utilities Dashboard For August (NYSEARCA:FUTY)
- OGE Energy: Some Growth From Datacenters, But Stock Is Not A Bargain (NYSE:OGE)
- Pinnacle West Capital stock price target raised to $98 by BMO Capital
- Earnings call transcript: Pinnacle West Q2 2025 sees mixed results
- Pinnacle West Q2 Earnings In Line With Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Pinnacle West (PNW) Matches Q2 Earnings Estimates
- Pinnacle West Q2 2025 slides: EPS declines but company maintains full-year guidance
- Pinnacle West earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- Brookfield Renewable Partners Posts Wider-Than-Expected Q2 Loss
- Eversource Energy Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Rise Y/Y
- PPL's Q2 Earnings Lag Estimates, Revenues Increase Y/Y
- IdaCorp (IDA) Meets Q2 Earnings Estimates
- Analysts Estimate Evergy Inc (EVRG) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- WEC Energy Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Rise Y/Y
- FirstEnergy Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase Y/Y
- NorthWestern (NWE) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Analysts Estimate Pinnacle West (PNW) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
Дневной диапазон
85.79 87.24
Годовой диапазон
81.47 96.50
- Предыдущее закрытие
- 87.43
- Open
- 87.12
- Bid
- 85.91
- Ask
- 86.21
- Low
- 85.79
- High
- 87.24
- Объем
- 1.390 K
- Дневное изменение
- -1.74%
- Месячное изменение
- -3.63%
- 6-месячное изменение
- -9.70%
- Годовое изменение
- -3.72%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.