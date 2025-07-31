통화 / PNW
PNW: Pinnacle West Capital Corporation
86.52 USD 0.65 (0.76%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PNW 환율이 오늘 0.76%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 85.70이고 고가는 87.06이었습니다.
Pinnacle West Capital Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
PNW News
일일 변동 비율
85.70 87.06
년간 변동
81.47 96.50
- 이전 종가
- 85.87
- 시가
- 86.35
- Bid
- 86.52
- Ask
- 86.82
- 저가
- 85.70
- 고가
- 87.06
- 볼륨
- 1.586 K
- 일일 변동
- 0.76%
- 월 변동
- -2.95%
- 6개월 변동
- -9.06%
- 년간 변동율
- -3.04%
