PNW: Pinnacle West Capital Corporation

85.87 USD 0.29 (0.34%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PNWの今日の為替レートは、-0.34%変化しました。日中、通貨は1あたり85.32の安値と86.42の高値で取引されました。

Pinnacle West Capital Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
85.32 86.42
1年のレンジ
81.47 96.50
以前の終値
86.16
始値
85.50
買値
85.87
買値
86.17
安値
85.32
高値
86.42
出来高
1.243 K
1日の変化
-0.34%
1ヶ月の変化
-3.68%
6ヶ月の変化
-9.74%
1年の変化
-3.77%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K