PNW: Pinnacle West Capital Corporation
85.87 USD 0.29 (0.34%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PNWの今日の為替レートは、-0.34%変化しました。日中、通貨は1あたり85.32の安値と86.42の高値で取引されました。
Pinnacle West Capital Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
85.32 86.42
1年のレンジ
81.47 96.50
- 以前の終値
- 86.16
- 始値
- 85.50
- 買値
- 85.87
- 買値
- 86.17
- 安値
- 85.32
- 高値
- 86.42
- 出来高
- 1.243 K
- 1日の変化
- -0.34%
- 1ヶ月の変化
- -3.68%
- 6ヶ月の変化
- -9.74%
- 1年の変化
- -3.77%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K