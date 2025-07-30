货币 / PNW
PNW: Pinnacle West Capital Corporation
86.71 USD 0.80 (0.93%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PNW汇率已更改0.93%。当日，交易品种以低点86.26和高点86.79进行交易。
关注Pinnacle West Capital Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PNW新闻
- 杜克能源任命Jeffrey Guldner为董事会成员
- NWE vs. PNW: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- This Lululemon Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Lululemon Athletica (NASDAQ:LULU), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- Pinnacle West Capital stock price target lowered to $109 by Jefferies
- Mizuho downgrades Pinnacle West Capital stock on regulatory lag concerns
- Pinnacle West Benefits From Investments & Expanding Customer Base
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- FUTY ETF: Utilities Dashboard For August (NYSEARCA:FUTY)
- OGE Energy: Some Growth From Datacenters, But Stock Is Not A Bargain (NYSE:OGE)
- Pinnacle West Capital stock price target raised to $98 by BMO Capital
- Earnings call transcript: Pinnacle West Q2 2025 sees mixed results
- Pinnacle West Q2 Earnings In Line With Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Pinnacle West (PNW) Matches Q2 Earnings Estimates
- Pinnacle West Q2 2025 slides: EPS declines but company maintains full-year guidance
- Pinnacle West earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- Brookfield Renewable Partners Posts Wider-Than-Expected Q2 Loss
- Eversource Energy Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Rise Y/Y
- PPL's Q2 Earnings Lag Estimates, Revenues Increase Y/Y
- IdaCorp (IDA) Meets Q2 Earnings Estimates
- Analysts Estimate Evergy Inc (EVRG) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- WEC Energy Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Rise Y/Y
- FirstEnergy Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase Y/Y
- NorthWestern (NWE) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Analysts Estimate Pinnacle West (PNW) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
日范围
86.26 86.79
年范围
81.47 96.50
- 前一天收盘价
- 85.91
- 开盘价
- 86.50
- 卖价
- 86.71
- 买价
- 87.01
- 最低价
- 86.26
- 最高价
- 86.79
- 交易量
- 229
- 日变化
- 0.93%
- 月变化
- -2.74%
- 6个月变化
- -8.86%
- 年变化
- -2.82%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值