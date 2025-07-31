Währungen / PNW
PNW: Pinnacle West Capital Corporation
85.87 USD 0.29 (0.34%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PNW hat sich für heute um -0.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 85.32 bis zu einem Hoch von 86.42 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pinnacle West Capital Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
85.32 86.42
Jahresspanne
81.47 96.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 86.16
- Eröffnung
- 85.50
- Bid
- 85.87
- Ask
- 86.17
- Tief
- 85.32
- Hoch
- 86.42
- Volumen
- 1.243 K
- Tagesänderung
- -0.34%
- Monatsänderung
- -3.68%
- 6-Monatsänderung
- -9.74%
- Jahresänderung
- -3.77%
