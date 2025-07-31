KurseKategorien
PNW: Pinnacle West Capital Corporation

85.87 USD 0.29 (0.34%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PNW hat sich für heute um -0.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 85.32 bis zu einem Hoch von 86.42 gehandelt.

Verfolgen Sie die Pinnacle West Capital Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
85.32 86.42
Jahresspanne
81.47 96.50
Vorheriger Schlusskurs
86.16
Eröffnung
85.50
Bid
85.87
Ask
86.17
Tief
85.32
Hoch
86.42
Volumen
1.243 K
Tagesänderung
-0.34%
Monatsänderung
-3.68%
6-Monatsänderung
-9.74%
Jahresänderung
-3.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K