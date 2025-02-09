Moedas / PLOW
PLOW: Douglas Dynamics Inc
32.73 USD 0.49 (1.52%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PLOW para hoje mudou para 1.52%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 32.14 e o mais alto foi 32.77.
Veja a dinâmica do par de moedas Douglas Dynamics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
32.14 32.77
Faixa anual
21.31 34.16
- Fechamento anterior
- 32.24
- Open
- 32.23
- Bid
- 32.73
- Ask
- 33.03
- Low
- 32.14
- High
- 32.77
- Volume
- 51
- Mudança diária
- 1.52%
- Mudança mensal
- -1.45%
- Mudança de 6 meses
- 41.69%
- Mudança anual
- 19.76%
