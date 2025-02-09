Devises / PLOW
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
PLOW: Douglas Dynamics Inc
32.32 USD 0.82 (2.47%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PLOW a changé de -2.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.25 et à un maximum de 33.17.
Suivez la dynamique Douglas Dynamics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PLOW Nouvelles
- Is Douglas Dynamics (PLOW) Stock Outpacing Its Auto-Tires-Trucks Peers This Year?
- Standard Motor Products, Inc. (SMP) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Douglas Dynamics declares $0.295 quarterly dividend
- Zacks Industry Outlook Highlights Dorman Products, Standard Motor Products and Douglas Dynamics
- 3 Auto Replacement Parts Stocks to Gain From Surging Demand
- Is China Yuchai International (CYD) Outperforming Other Auto-Tires-Trucks Stocks This Year?
- DA Davidson raises Douglas Dynamics stock price target on robust Solutions backlog
- Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Dorman Products, Inc. (DORM) Soars to 52-Week High, Time to Cash Out?
- Douglas Dynamics (PLOW) Q2 EPS Jumps 28%
- Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- DA Davidson reiterates Buy rating on Douglas Dynamics stock amid strong Q2 results
- Douglas Dynamics earnings beat by $0.14, revenue topped estimates
- Douglas Dynamics (PLOW) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Douglas Dynamics: Cost-Out And Backlog To Stabilize Margins In FY26 (NYSE:PLOW)
- Dividend Powerhouses: Top 5 Stocks With Yields Over 4%
- Douglas Dynamics Q1 2025 slides: Record sales and EPS amid improved winter conditions
- Douglas Dynamics approves quarterly dividend of $0.295 per share
- Corporate America Plans Record Stock Buybacks as Turmoil Mounts
- No Flurry Of Optimism: Why I'm Downgrading Douglas Dynamics Stock (NYSE:PLOW)
- 2 More Cyclical Stocks to Buy on the Dip
- 4 Stocks to Buy on Trump’s Turbocharged News Cycle
Range quotidien
32.25 33.17
Range Annuel
21.31 34.16
- Clôture Précédente
- 33.14
- Ouverture
- 33.16
- Bid
- 32.32
- Ask
- 32.62
- Plus Bas
- 32.25
- Plus Haut
- 33.17
- Volume
- 117
- Changement quotidien
- -2.47%
- Changement Mensuel
- -2.68%
- Changement à 6 Mois
- 39.91%
- Changement Annuel
- 18.26%
20 septembre, samedi