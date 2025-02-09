货币 / PLOW
PLOW: Douglas Dynamics Inc
32.46 USD 0.07 (0.22%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PLOW汇率已更改-0.22%。当日，交易品种以低点31.90和高点32.60进行交易。
关注Douglas Dynamics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PLOW新闻
日范围
31.90 32.60
年范围
21.31 34.16
- 前一天收盘价
- 32.53
- 开盘价
- 32.13
- 卖价
- 32.46
- 买价
- 32.76
- 最低价
- 31.90
- 最高价
- 32.60
- 交易量
- 174
- 日变化
- -0.22%
- 月变化
- -2.26%
- 6个月变化
- 40.52%
- 年变化
- 18.77%
