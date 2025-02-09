통화 / PLOW
PLOW: Douglas Dynamics Inc
32.32 USD 0.82 (2.47%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PLOW 환율이 오늘 -2.47%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 32.25이고 고가는 33.17이었습니다.
Douglas Dynamics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PLOW News
- Is Douglas Dynamics (PLOW) Stock Outpacing Its Auto-Tires-Trucks Peers This Year?
- Standard Motor Products, Inc. (SMP) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Douglas Dynamics declares $0.295 quarterly dividend
- Zacks Industry Outlook Highlights Dorman Products, Standard Motor Products and Douglas Dynamics
- 3 Auto Replacement Parts Stocks to Gain From Surging Demand
- Is China Yuchai International (CYD) Outperforming Other Auto-Tires-Trucks Stocks This Year?
- DA Davidson raises Douglas Dynamics stock price target on robust Solutions backlog
- Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Dorman Products, Inc. (DORM) Soars to 52-Week High, Time to Cash Out?
- Douglas Dynamics (PLOW) Q2 EPS Jumps 28%
- Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- DA Davidson reiterates Buy rating on Douglas Dynamics stock amid strong Q2 results
- Douglas Dynamics earnings beat by $0.14, revenue topped estimates
- Douglas Dynamics (PLOW) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Douglas Dynamics: Cost-Out And Backlog To Stabilize Margins In FY26 (NYSE:PLOW)
- Dividend Powerhouses: Top 5 Stocks With Yields Over 4%
- Douglas Dynamics Q1 2025 slides: Record sales and EPS amid improved winter conditions
- Douglas Dynamics approves quarterly dividend of $0.295 per share
- Corporate America Plans Record Stock Buybacks as Turmoil Mounts
- No Flurry Of Optimism: Why I'm Downgrading Douglas Dynamics Stock (NYSE:PLOW)
- 2 More Cyclical Stocks to Buy on the Dip
- 4 Stocks to Buy on Trump’s Turbocharged News Cycle
일일 변동 비율
32.25 33.17
년간 변동
21.31 34.16
- 이전 종가
- 33.14
- 시가
- 33.16
- Bid
- 32.32
- Ask
- 32.62
- 저가
- 32.25
- 고가
- 33.17
- 볼륨
- 117
- 일일 변동
- -2.47%
- 월 변동
- -2.68%
- 6개월 변동
- 39.91%
- 년간 변동율
- 18.26%
20 9월, 토요일