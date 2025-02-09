Währungen / PLOW
PLOW: Douglas Dynamics Inc
32.63 USD 0.51 (1.54%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PLOW hat sich für heute um -1.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.63 bis zu einem Hoch von 33.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die Douglas Dynamics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
32.63 33.17
Jahresspanne
21.31 34.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.14
- Eröffnung
- 33.16
- Bid
- 32.63
- Ask
- 32.93
- Tief
- 32.63
- Hoch
- 33.17
- Volumen
- 18
- Tagesänderung
- -1.54%
- Monatsänderung
- -1.75%
- 6-Monatsänderung
- 41.26%
- Jahresänderung
- 19.39%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K