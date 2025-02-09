Валюты / PLOW
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PLOW: Douglas Dynamics Inc
32.46 USD 0.07 (0.22%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PLOW за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.90, а максимальная — 32.60.
Следите за динамикой Douglas Dynamics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PLOW
- Is Douglas Dynamics (PLOW) Stock Outpacing Its Auto-Tires-Trucks Peers This Year?
- Standard Motor Products, Inc. (SMP) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Douglas Dynamics declares $0.295 quarterly dividend
- Zacks Industry Outlook Highlights Dorman Products, Standard Motor Products and Douglas Dynamics
- 3 Auto Replacement Parts Stocks to Gain From Surging Demand
- Is China Yuchai International (CYD) Outperforming Other Auto-Tires-Trucks Stocks This Year?
- DA Davidson raises Douglas Dynamics stock price target on robust Solutions backlog
- Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Dorman Products, Inc. (DORM) Soars to 52-Week High, Time to Cash Out?
- Douglas Dynamics (PLOW) Q2 EPS Jumps 28%
- Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- DA Davidson reiterates Buy rating on Douglas Dynamics stock amid strong Q2 results
- Douglas Dynamics earnings beat by $0.14, revenue topped estimates
- Douglas Dynamics (PLOW) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Douglas Dynamics: Cost-Out And Backlog To Stabilize Margins In FY26 (NYSE:PLOW)
- Dividend Powerhouses: Top 5 Stocks With Yields Over 4%
- Douglas Dynamics Q1 2025 slides: Record sales and EPS amid improved winter conditions
- Douglas Dynamics approves quarterly dividend of $0.295 per share
- Corporate America Plans Record Stock Buybacks as Turmoil Mounts
- No Flurry Of Optimism: Why I'm Downgrading Douglas Dynamics Stock (NYSE:PLOW)
- 2 More Cyclical Stocks to Buy on the Dip
- 4 Stocks to Buy on Trump’s Turbocharged News Cycle
Дневной диапазон
31.90 32.60
Годовой диапазон
21.31 34.16
- Предыдущее закрытие
- 32.53
- Open
- 32.13
- Bid
- 32.46
- Ask
- 32.76
- Low
- 31.90
- High
- 32.60
- Объем
- 174
- Дневное изменение
- -0.22%
- Месячное изменение
- -2.26%
- 6-месячное изменение
- 40.52%
- Годовое изменение
- 18.77%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.