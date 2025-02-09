クォートセクション
通貨 / PLOW
PLOW: Douglas Dynamics Inc

33.14 USD 0.90 (2.79%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PLOWの今日の為替レートは、2.79%変化しました。日中、通貨は1あたり32.14の安値と33.15の高値で取引されました。

Douglas Dynamics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
32.14 33.15
1年のレンジ
21.31 34.16
以前の終値
32.24
始値
32.23
買値
33.14
買値
33.44
安値
32.14
高値
33.15
出来高
133
1日の変化
2.79%
1ヶ月の変化
-0.21%
6ヶ月の変化
43.46%
1年の変化
21.26%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K