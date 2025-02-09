通貨 / PLOW
PLOW: Douglas Dynamics Inc
33.14 USD 0.90 (2.79%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PLOWの今日の為替レートは、2.79%変化しました。日中、通貨は1あたり32.14の安値と33.15の高値で取引されました。
Douglas Dynamics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
PLOW News
1日のレンジ
32.14 33.15
1年のレンジ
21.31 34.16
- 以前の終値
- 32.24
- 始値
- 32.23
- 買値
- 33.14
- 買値
- 33.44
- 安値
- 32.14
- 高値
- 33.15
- 出来高
- 133
- 1日の変化
- 2.79%
- 1ヶ月の変化
- -0.21%
- 6ヶ月の変化
- 43.46%
- 1年の変化
- 21.26%
