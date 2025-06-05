Moedas / PLCE
PLCE: Children's Place Inc (The)
6.97 USD 0.59 (7.80%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PLCE para hoje mudou para -7.80%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.86 e o mais alto foi 8.13.
Veja a dinâmica do par de moedas Children's Place Inc (The). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PLCE Notícias
Faixa diária
6.86 8.13
Faixa anual
3.65 17.19
- Fechamento anterior
- 7.56
- Open
- 7.63
- Bid
- 6.97
- Ask
- 7.27
- Low
- 6.86
- High
- 8.13
- Volume
- 1.857 K
- Mudança diária
- -7.80%
- Mudança mensal
- 39.40%
- Mudança de 6 meses
- -20.52%
- Mudança anual
- -55.03%
