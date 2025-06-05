КотировкиРазделы
PLCE: Children's Place Inc (The)

7.91 USD 0.72 (10.01%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PLCE за сегодня изменился на 10.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.02, а максимальная — 7.98.

Следите за динамикой Children's Place Inc (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
7.02 7.98
Годовой диапазон
3.65 17.19
Предыдущее закрытие
7.19
Open
7.20
Bid
7.91
Ask
8.21
Low
7.02
High
7.98
Объем
1.715 K
Дневное изменение
10.01%
Месячное изменение
58.20%
6-месячное изменение
-9.81%
Годовое изменение
-48.97%
