PLCE: Children's Place Inc (The)
7.91 USD 0.72 (10.01%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PLCE за сегодня изменился на 10.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.02, а максимальная — 7.98.
Следите за динамикой Children's Place Inc (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PLCE
- Is The Children's Place Turning A New Leaf? (NASDAQ:PLCE)
- Top 2 Consumer Stocks That May Collapse This Quarter - GoPro (NASDAQ:GPRO), Equinox Gold (AMEX:EQX)
- UBS raises The Children’s Place stock price target to $7 on sales beat
- Children's Place Sales Fall 7%
- Children’s Place earnings missed by $0.27, revenue fell short of estimates
- Stock Market Today: S&P 500 Futures Gain, Dow Tumbles Ahead Of Crucial Payrolls Report—Broadcom, DocuSign, Lululemon In Focus - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Dow Jumps 350 Points On Rate Cut Bets: Fear & Greed Index Remains In 'Neutral' Zone - Children's Place (NASDAQ:PLCE), ABM Indus (NYSE:ABM)
- ABM Industries, Broadcom And 3 Stocks To Watch Heading Into Friday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), ABM Indus (NYSE:ABM)
- ABM Industries, The Children’s Place to report earnings Friday
- Top Stocks With Earnings This Week: Broadcom, NIO And More - Broadcom (NASDAQ:AVGO)
- UBS maintains Neutral rating on The Children’s Place stock amid restructuring
- Childrens Place board approves new compensation for executive vice chairman
- Carter's: Going Against The Market's Narrative As Sales Turn (NYSE:CRI)
- Kohl’s stock soars as Reddit-fueled short squeeze drives massive rally
- Children’s Place appoints CFO John Szczepanski as principal accounting officer
- Crude Oil Moves Higher; Graham Shares Surge After Q4 Results - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), Graham (NYSE:GHM)
- UBS cuts Children’s Place stock target to $6, keeps neutral rating
- US Stocks Mixed; Motorcar Parts of America Posts Upbeat Earnings - Know Labs (AMEX:KNW), Klotho Neurosciences (NASDAQ:KLTO)
- Why Circle Internet Group Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), Davis Commodities (NASDAQ:DTCK)
- Children’s Place stock tumbles after missing Q1 sales expectations
- Tesla, Children's Place And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - AppLovin (NASDAQ:APP), Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD)
- The Children’s Place Reports First Quarter 2025 Results
- Children's Place Likely To Report Lower Q1 Revenue; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call - Children's Place (NASDAQ:PLCE)
- G-III Apparel, ABM Industries, and more set to report earnings Friday
Дневной диапазон
7.02 7.98
Годовой диапазон
3.65 17.19
- Предыдущее закрытие
- 7.19
- Open
- 7.20
- Bid
- 7.91
- Ask
- 8.21
- Low
- 7.02
- High
- 7.98
- Объем
- 1.715 K
- Дневное изменение
- 10.01%
- Месячное изменение
- 58.20%
- 6-месячное изменение
- -9.81%
- Годовое изменение
- -48.97%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.