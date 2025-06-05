통화 / PLCE
PLCE: Children's Place Inc (The)
6.36 USD 0.58 (8.36%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PLCE 환율이 오늘 -8.36%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.18이고 고가는 7.10이었습니다.
Children's Place Inc (The) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
6.18 7.10
년간 변동
3.65 17.19
- 이전 종가
- 6.94
- 시가
- 6.94
- Bid
- 6.36
- Ask
- 6.66
- 저가
- 6.18
- 고가
- 7.10
- 볼륨
- 2.767 K
- 일일 변동
- -8.36%
- 월 변동
- 27.20%
- 6개월 변동
- -27.48%
- 년간 변동율
- -58.97%
20 9월, 토요일