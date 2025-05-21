Moedas / PHAT
PHAT: Phathom Pharmaceuticals Inc
11.44 USD 0.44 (4.00%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PHAT para hoje mudou para 4.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.03 e o mais alto foi 11.45.
Veja a dinâmica do par de moedas Phathom Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PHAT Notícias
Faixa diária
11.03 11.45
Faixa anual
2.21 19.49
- Fechamento anterior
- 11.00
- Open
- 11.26
- Bid
- 11.44
- Ask
- 11.74
- Low
- 11.03
- High
- 11.45
- Volume
- 242
- Mudança diária
- 4.00%
- Mudança mensal
- -4.51%
- Mudança de 6 meses
- 93.90%
- Mudança anual
- -36.44%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh