Währungen / PHAT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PHAT: Phathom Pharmaceuticals Inc
11.67 USD 0.08 (0.68%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PHAT hat sich für heute um -0.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.50 bis zu einem Hoch von 11.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die Phathom Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PHAT News
- Phathom Pharmaceuticals (PHAT) Upgraded to Buy: Here's Why
- Wall Street Analysts See a 66.13% Upside in Phathom Pharmaceuticals (PHAT): Can the Stock Really Move This High?
- Phathom: IP Question Is Answered, Can Management Deliver? (Rating Upgrade) (NASDAQ:PHAT)
- Wall Street Analysts Think Phathom Pharmaceuticals (PHAT) Could Surge 87.21%: Read This Before Placing a Bet
- Phathom Pharmaceuticals clarifies no reduction in Frazier ownership
- Phathom Pharmaceuticals Q2 2025 slides: VOQUEZNA growth drives revenue beat
- Phathom (PHAT) Q2 Revenue Jumps 441%
- Phathom Pharmaceuticals, Inc. (PHAT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Phathom Pharma earnings beat by $0.12, revenue topped estimates
- MannKind (MNKD) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Krystal Biotech, Inc. (KRYS) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Phathom Stock: Potential Blockbuster Gastric Acid-Reducing Drug With New Mechanism (PHAT)
- Phathom Pharmaceuticals Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Phathom Q1 2025 slides: VOQUEZNA adoption rises as company targets 2026 profitability
- FDA extends Phathom’s VOQUEZNA exclusivity period to 2032
- Unusual Machines, Celldex Therapeutics, RH And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Bunge Global (NYSE:BG), AleAnna (NASDAQ:ANNA)
- Tiny Phathom Pharmaceuticals Just An Got FDA Blessing And Big-Time Upside: Buy (PHAT)
- H.C. Wainwright maintains Buy on Phathom stock, $20 target
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.05%
- Phathom Pharmaceuticals Stock Doubles After FDA Grants Full 10-Year Exclusivity For Voquezna - Phathom Pharmaceuticals (NASDAQ:PHAT)
- Guggenheim reiterates Buy on Phathom stock after FDA grants exclusivity
- Stifel analysts affirm Buy rating for Phathom Pharmaceuticals stock
- FDA grants VOQUEZNA extended market exclusivity to 2032
- Phathom Pharmaceuticals shares soar on FDA exclusivity grant
Tagesspanne
11.50 11.95
Jahresspanne
2.21 19.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.75
- Eröffnung
- 11.73
- Bid
- 11.67
- Ask
- 11.97
- Tief
- 11.50
- Hoch
- 11.95
- Volumen
- 251
- Tagesänderung
- -0.68%
- Monatsänderung
- -2.59%
- 6-Monatsänderung
- 97.80%
- Jahresänderung
- -35.17%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K