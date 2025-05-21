货币 / PHAT
PHAT: Phathom Pharmaceuticals Inc
11.14 USD 0.16 (1.46%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PHAT汇率已更改1.46%。当日，交易品种以低点10.96和高点11.45进行交易。
关注Phathom Pharmaceuticals Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PHAT新闻
- Wall Street Analysts See a 66.13% Upside in Phathom Pharmaceuticals (PHAT): Can the Stock Really Move This High?
- Phathom: IP Question Is Answered, Can Management Deliver? (Rating Upgrade) (NASDAQ:PHAT)
- Wall Street Analysts Think Phathom Pharmaceuticals (PHAT) Could Surge 87.21%: Read This Before Placing a Bet
- Phathom Pharmaceuticals clarifies no reduction in Frazier ownership
- Phathom Pharmaceuticals Q2 2025 slides: VOQUEZNA growth drives revenue beat
- Phathom (PHAT) Q2 Revenue Jumps 441%
- Phathom Pharmaceuticals, Inc. (PHAT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Phathom Pharma earnings beat by $0.12, revenue topped estimates
- MannKind (MNKD) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Krystal Biotech, Inc. (KRYS) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Phathom Stock: Potential Blockbuster Gastric Acid-Reducing Drug With New Mechanism (PHAT)
- Phathom Pharmaceuticals Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Phathom Q1 2025 slides: VOQUEZNA adoption rises as company targets 2026 profitability
- FDA extends Phathom’s VOQUEZNA exclusivity period to 2032
- Unusual Machines, Celldex Therapeutics, RH And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Bunge Global (NYSE:BG), AleAnna (NASDAQ:ANNA)
- Tiny Phathom Pharmaceuticals Just An Got FDA Blessing And Big-Time Upside: Buy (PHAT)
- H.C. Wainwright maintains Buy on Phathom stock, $20 target
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.05%
- Phathom Pharmaceuticals Stock Doubles After FDA Grants Full 10-Year Exclusivity For Voquezna - Phathom Pharmaceuticals (NASDAQ:PHAT)
- Guggenheim reiterates Buy on Phathom stock after FDA grants exclusivity
- Stifel analysts affirm Buy rating for Phathom Pharmaceuticals stock
- FDA grants VOQUEZNA extended market exclusivity to 2032
- Phathom Pharmaceuticals shares soar on FDA exclusivity grant
- Palo Alto Networks, Take-Two Interactive Software, VF Corp And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Akso Health (NASDAQ:AHG), Archer Aviation (NYSE:ACHR)
日范围
10.96 11.45
年范围
2.21 19.49
- 前一天收盘价
- 10.98
- 开盘价
- 10.96
- 卖价
- 11.14
- 买价
- 11.44
- 最低价
- 10.96
- 最高价
- 11.45
- 交易量
- 1.027 K
- 日变化
- 1.46%
- 月变化
- -7.01%
- 6个月变化
- 88.81%
- 年变化
- -38.11%
