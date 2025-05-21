Валюты / PHAT
PHAT: Phathom Pharmaceuticals Inc
10.98 USD 0.50 (4.36%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PHAT за сегодня изменился на -4.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.84, а максимальная — 11.63.
Следите за динамикой Phathom Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PHAT
- Wall Street Analysts See a 66.13% Upside in Phathom Pharmaceuticals (PHAT): Can the Stock Really Move This High?
- Phathom: IP Question Is Answered, Can Management Deliver? (Rating Upgrade) (NASDAQ:PHAT)
- Wall Street Analysts Think Phathom Pharmaceuticals (PHAT) Could Surge 87.21%: Read This Before Placing a Bet
- Phathom Pharmaceuticals clarifies no reduction in Frazier ownership
- Phathom Pharmaceuticals Q2 2025 slides: VOQUEZNA growth drives revenue beat
- Phathom (PHAT) Q2 Revenue Jumps 441%
- Phathom Pharmaceuticals, Inc. (PHAT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Phathom Pharma earnings beat by $0.12, revenue topped estimates
- MannKind (MNKD) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Krystal Biotech, Inc. (KRYS) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Phathom Stock: Potential Blockbuster Gastric Acid-Reducing Drug With New Mechanism (PHAT)
- Phathom Pharmaceuticals Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Phathom Q1 2025 slides: VOQUEZNA adoption rises as company targets 2026 profitability
- FDA extends Phathom’s VOQUEZNA exclusivity period to 2032
- Unusual Machines, Celldex Therapeutics, RH And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Bunge Global (NYSE:BG), AleAnna (NASDAQ:ANNA)
- Tiny Phathom Pharmaceuticals Just An Got FDA Blessing And Big-Time Upside: Buy (PHAT)
- H.C. Wainwright maintains Buy on Phathom stock, $20 target
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.05%
- Phathom Pharmaceuticals Stock Doubles After FDA Grants Full 10-Year Exclusivity For Voquezna - Phathom Pharmaceuticals (NASDAQ:PHAT)
- Guggenheim reiterates Buy on Phathom stock after FDA grants exclusivity
- Stifel analysts affirm Buy rating for Phathom Pharmaceuticals stock
- FDA grants VOQUEZNA extended market exclusivity to 2032
- Phathom Pharmaceuticals shares soar on FDA exclusivity grant
- Palo Alto Networks, Take-Two Interactive Software, VF Corp And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Akso Health (NASDAQ:AHG), Archer Aviation (NYSE:ACHR)
Дневной диапазон
10.84 11.63
Годовой диапазон
2.21 19.49
- Предыдущее закрытие
- 11.48
- Open
- 11.44
- Bid
- 10.98
- Ask
- 11.28
- Low
- 10.84
- High
- 11.63
- Объем
- 1.954 K
- Дневное изменение
- -4.36%
- Месячное изменение
- -8.35%
- 6-месячное изменение
- 86.10%
- Годовое изменение
- -39.00%
