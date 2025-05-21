КотировкиРазделы
Валюты / PHAT
PHAT: Phathom Pharmaceuticals Inc

10.98 USD 0.50 (4.36%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PHAT за сегодня изменился на -4.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.84, а максимальная — 11.63.

Следите за динамикой Phathom Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости PHAT

Дневной диапазон
10.84 11.63
Годовой диапазон
2.21 19.49
Предыдущее закрытие
11.48
Open
11.44
Bid
10.98
Ask
11.28
Low
10.84
High
11.63
Объем
1.954 K
Дневное изменение
-4.36%
Месячное изменение
-8.35%
6-месячное изменение
86.10%
Годовое изменение
-39.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.