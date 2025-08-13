Moedas / PFGC
PFGC: Performance Food Group Company
108.60 USD 0.15 (0.14%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PFGC para hoje mudou para -0.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 107.54 e o mais alto foi 108.60.
Veja a dinâmica do par de moedas Performance Food Group Company. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PFGC Notícias
Faixa diária
107.54 108.60
Faixa anual
68.40 109.05
- Fechamento anterior
- 108.75
- Open
- 108.33
- Bid
- 108.60
- Ask
- 108.90
- Low
- 107.54
- High
- 108.60
- Volume
- 105
- Mudança diária
- -0.14%
- Mudança mensal
- 5.46%
- Mudança de 6 meses
- 38.57%
- Mudança anual
- 39.50%
